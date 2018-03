Alagoas lidera ranking nacional de assassinatos

Alagoas lidera o ranking de assassinatos no País divulgado ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no estudo "Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (IDS)". Com base em dados do Ministério da Saúde de 2007, a publicação mostra que a taxa de homicídios chegou a 59,5 por cem mil habitantes no Estado. A taxa nacional ficou em 25,4 por cem mil habitantes e se configura uma tendência de queda desde 2003 - São Paulo registra 15,4.