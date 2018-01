Alagoas antecipa férias

O governo de Alagoas anunciou que vai antecipar as férias de julho das escolas do Estado para que elas sirvam de abrigo para as vítimas das enchentes. Algumas escolas já entraram em recesso na sexta-feira. O governo garante, porém, que o cronograma de aulas não será prejudicado. A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte realiza um levantamento dos estragos provocados pelas chuvas nas escolas. Após o término da análise será possível avaliar quais unidades terão de ser reconstruídas. Algumas escolas também vão funcionar como ponto de coleta de doações para os desabrigados pelas chuvas.