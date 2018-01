Alagamentos deixam rodovias com lentidão na chegada a SP

As rodovias que dão acesso à capital paulista apresentavam lentidão por volta das 13 horas devido a pontos de alagamentos registrados nas Marginais do Tietê e do Pinheiros nesta terça-feira, 8, devido à intensa chuva que atinge a Região Metropolitana de São Paulo desde a noite de segunda.

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, havia lentidão estava na Anhanguera entre os quilômetros 15 e 11. Os dois trechos que estavam interditados já foram liberados. No começo da manhã, um deslizamento de terra fechou a pista na altura do km 40 e um alagamento bloqueou a pista no km 36. A rodovia dos Bandeirantes tem tráfego normal.

A Rodovia Castello Branco apresenta lentidão entre os quilômetros 21 e 13, já na chegada à Capital. A pista marginal também apresenta morosidade entre os quilômetros 15 e 14. A Rodovia Raposo Tavares apresenta tráfego normal.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, os motoristas encontram tráfego normal nos dois sentidos das rodovias. A pista expressa da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, está interditada devido ao alagamento na marginal do Tietê.

Nas estradas federais, a Rodovia Fernão Dias registra cinco quilômetros de trânsito parado, na altura do quilômetro 89, devido a um alagamento formado no começo da manhã. Na Régis Bittencourt, são dez quilômetros de tráfego carregado, como reflexo de um alagamento na região de Itapecerica da Serra.