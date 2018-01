Alagamento fecha Régis Bittencourt e causa 18 km de lentidão

O Km 273 da Rodovia Régis Bittencourt, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, foi interditado no sentido da capital paulista. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o trecho está alagado. Foto: Filipe Araújo/AE Imagem das nuvens carregadas na zona sul e a decolagem do último avião antes de Congonhas fechar Veja também: Chuva deixa pessoas ilhadas em carros e ônibus em São Paulo Chuva deixa 10 bairros e parte da Grande SP sem luz Atrasos atingem quase 42% dos vôos da Gol Ouça recomendações do CGE em caso de enchente Galeria de fotos mostra o caos na capital Por volta das 19h30, a fila de veículos parados estendia-se por 18 km. Na pista do sentido contrário, do Paraná, que chegou a ficar bloqueada por cerca de uma hora pelo mesmo motivo, havia lentidão por 4 km. Em Lorena, no interior paulista, um deslizamento de terra obstruiu, à tarde, o Km 36 da BR-459. Segundo a PRF, não previsão de liberação do trecho.