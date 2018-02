Alagamento fecha pista da Anchieta Transbordamento do Córrego Ribeirão dos Couros interditou as pistas centrais Norte e Sul da Via Anchieta, entre os km 10 e 14, entre a capital e São Bernardo, às 18h de ontem. O tráfego foi desviado para as pistas marginais. Por causa da interdição, que continuava às 19h30, o trânsito ficou complicado rumo ao litoral. Na Imigrantes, o trânsito estava parado do km 45 ao 54.