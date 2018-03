Alagamento compromete abastecimento de água em Vargem Grande Paulista

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - O abastecimento de água está comprometido em toda a cidade de Vargem Grande Paulista, região oeste da Grande São Paulo, em razão do alagamento da Estação de Tratamento de Água (ETA) da cidade provocado pela forte chuva da madrugada de quinta-feira, 13.

Com o alagamento, as duas bombas que trabalham na ETA foram paralisadas. Segundo nota da Sabesp, "a empresa está limpando o local para restabelecer a energia e verificar as extensões dos danos". A Sabesp pede aos moradores que economizem a água armazenada nos reservatórios residenciais.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Sabesp não informa previsão para o restabelecimento total do abastecimento.