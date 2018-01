Alagamento bloqueia Rodivia Régis Bittencourt em SP

A rodovia Régis Bittencourt foi bloqueada na tarde desta segunda-feira, 25. A Dutra foi interditada, nos dois sentidos, na altura do km 212, devido a um alagamento, mas já foi liberada. O alagamento estava localizado na altura de Guarulhos, na Grande São Paulo.

Outro ponto de alagamento intransitável interdita a Rodovia Régis Bittencourt, na altura do km 283, em Embu, na pista sentido São Paulo, desde às 13h30 desta segunda-feira, 25.

De acordo com a concessionária que administra a Dutra, a NovaDutra, a via ficou interditada entre 16h12 e 16h26, quando foi totalmente liberada. O alagamento e o excesso de veículos causam morosidade. Às 21h20, o tráfego era intenso no sentido São Paulo, do km 200 ao 208.

Segundo a administradora da Régis Bittencourt, Autopista, o motorista enfrentava 11 km de lentidão, do km 294 ao 283. A chuva forte deixou uma lâmina de água sobre a pista, sentido Curitiba, e somente caminhões conseguiam passar pelo local. Em direção ao sul do País, existia lentidão do km 280 ao 283. O trânsito será liberado depois que a água baixar.