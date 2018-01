Alagamento bloqueia Padre Manoel da Nóbrega, sentido litoral

Atualizado às 14h55

SÃO PAULO - Um alagamento bloqueia a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, na altura do km 273, no sentido Praia Grande desde o início da madrugada desta terça-feira, 23. Como o tráfego no local está interrompido, um desvio foi montando no km 271 às 4h50, com acesso ao km 56 da Rodovia Anchieta, no sentido Santos, segundo informa a concessionária Ecovias, responsável por administrar o trecho.

Nessa região, no entanto, o trânsito também é complicado na Rodovia Anchieta. Às 14h50, havia dez quilômetros de lentidão na chegada a Santos, entre os quilômetros 55 e 65. Já no sentido da capital, os motoristas enfrentavam filas de oito quilômetros, do km 57 ao km 49, na região da serra.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Como reflexo do bloqueio na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, havia dois quilômetros de retenção na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, no sentido Praia Grande, no trecho que vai do km 268 ao 270, na altura de Cubatão.

Cratera. A pista local da Rodovia Presidente Dutra está bloqueada desde às 2h50, na saída do km 152, na região de São José dos Campos, por causa de uma cratera que atravessa a pista de um lado a outro.

Segundo a CCR NovaDutra, a erosão começou na Rua Sebastião Henrique de Cunha Pontes, paralela à rodovia, e foi formada por causa das fortes chuvas e do aumento do volume de água do Córrego Senhorinha.

Para chegar a São José dos Campos, a concessionária sugere aos motoristas que utilizem a saída do km 151, no acesso para a pista marginal, no sentido Rio de Janeiro, até a entrada na cidade, no km 149.