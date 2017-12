Alagamento bloqueia alça de acesso à avenida no ABC paulista

Um alagamento bloqueava o trânsito na alça de acesso à Avenida Lions, pela pista norte da Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, por volta das 13h30 desta terça-feira, 27. A avenida fica em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Os motoristas serão alertados, por meio de painéis de mensagens variáveis, para que acessem a avenida no km 12 da rodovia. No mesmo horário, o trecho de serra da Rodovia Anchieta, sentido capital, estava bloqueado entre os km 40 e 55 para a realização de obras de manutenção nas barreiras de concreto. Com isso, o sistema operava no esquema 5x3, no qual a descida é feita pelas pistas sul da Rodovia dos Imigrantes e da Anchieta. Para o retorno à capital, o motorista utilizava somente a pista norte da Imigrantes. A previsão é de que o trecho de serra da Anchieta seja liberado por volta das 18 horas. Por volta das 13h30, chovia no planalto das duas rodovias e não havia registros de acidentes e lentidão. Manutenção Nesta terça-feira, 27, a Ecovias realiza serviço de manutenção no quadro de energia responsável pela iluminação dos túneis da pista de subida da Rodovia dos Imigrantes. Para que seja possível realizar o trabalho de manutenção, a energia terá de ser desligada por três horas no trecho de serra da pista sentido capital. O túnel localizado na altura do km 51 da Imigrantes, o maior da pista de subida, com 1.219 metros, terá seu gerador acionado antes do corte da energia. Já os outros túneis, de menor extensão, ficarão sem luz entre às 14h e 17h. Painéis de mensagens variáveis serão instalados logo no início da subida da serra, no km 58, alertando os motoristas para a necessidade de acender os faróis no interior dos túneis.