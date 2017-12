Alagamento bloqueia a Avenida do Estado, no centro de São Paulo

SÃO PAULO - A Avenida do Estado foi totalmente bloqueada no sentido Santana, próximo à Rua Paula Souza, no Bom Retiro, no centro de São Paulo, em razão de um alagamento que tomou conta da pista na manhã desta segunda-feira, 22. Conforme a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), apenas caminhões conseguem passar pelo local. O trecho foi sinalizado por agentes de trânsito, com desvio por ruas próximas.

Há registros de vários pontos de acúmulo de água na cidade, após a chuva contínua da madrugada, mas nenhum outro bloqueio total do trânsito, segundo a CET. Há grandes poças d'água em locais onde tradicionalmente há transtornos após as chuvas, como a Marginal do Tietê, onde os motoristas precisam reduzir a velocidade.

Também há relatos de dezenas de semáforos desligados ou em amarelo piscante. O dia começa com trânsito mais carregado do que o normal na cidade e nas rodovias da Grande São Paulo, com chuva fraca em quase todas as regiões.