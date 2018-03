Ala tem documentos e obras do poeta

Um dos maiores nomes da cenografia brasileira, Hélio Eichbauer assina a montagem da exposição sobre o poeta português Fernando Pessoa em cartaz no Museu da Língua Portuguesa. No meio do percurso labiríntico da mostra, Eichbauer elege seu canto favorito: a sala de convivência, com obras do poeta, documentos e revistas à disposição do público, que pode manusear uma versão digital do livro Mensagem. "O espaço é um resumo da obra do Pessoa e das nossas ideias sobre a concepção cenográfica. O Mensagem é o grande livro dele e o meu preferido." Uma tela do pintor Nuno Gonçalves e projeções em areia do poema Mar Português são os pontos fortes do espaço. "São muitos símbolos em um só lugar. Acho que dá para sentir a presença dele ali", resume.