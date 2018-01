AL decreta emergência de saúde Alagoas decretou estado de emergência de saúde pública por causa dos riscos envolvendo doenças trazidas pela chuva. A informação foi divulgada ontem pela Secretaria de Estado da Saúde no primeiro boletim epidemiológico das áreas atingidas pelas enchentes. Seis casos de leptospirose já foram registrados no Estado. A situação mais grave é em Santana do Mundaú - 99,7% da população afetada.