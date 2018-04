Ajudante-geral surta, ataca 3 a facadas em supermercado e mata comerciante chinês

Por volta das 20h30 de anteontem, Araújo atacou Chi na seção de verduras e legumes. As outras vítimas são o funcionário do mercado José Roberto Pereira dos Santos, de 34 anos, e o cliente Gustavo do Nascimento Cardoso, de 54. Santos foi internado no Hospital Bom Clima. Cardoso, que recebeu um golpe na região lombar, foi atendido no Hospital Chagas e liberado.

A polícia não sabe o motivo do ataque. Araújo ficou em silêncio durante interrogatório.