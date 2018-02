Ajudante assume disparo em segurança de shopping na zona norte de SP

SÃO PAULO - O ajudante Everton Coelho da Silva, de 20 anos, foi indiciado nesta quinta-feira, 18, por roubo seguido da morte do segurança Alex Pinto. O crime aconteceu em 7 de agosto no Santana Parque Shopping, na zona norte de São Paulo. O indiciamento foi feito por integrantes da Delegacia de Repressão a Roubo de Jóias (2ª Patrimônio) do Deic (Departamento de Investigações sobre Crime Organizado).

Silva estava detido desde a última sexta-feira, 12. A detenção aconteceu durante tentativa de roubo, quando Silva contou à Polícia Civil detalhes sobre a ação no shopping. Segundo a Polícia, ele disse que não recebeu nada pelo ataque.

Homens armados com pistolas e revólveres invadiram o shopping entraram simultaneamente na Casa das Alianças e na JK Alianças. Eles levaram peças de mostruário e R$ 1,3 mil. Durante a troca de tiros, dois seguranças e um suspeito ficaram feridos.