Air France é condenada a pagar R$ 497 mil A Justiça do Rio Grande do Norte condenou a Air France a pagar indenização de R$ 497,6 mil à viúva e às duas filhas de uma vítima da queda do voo 447, em 2009, que ia do Rio a Paris. As 228 pessoas a bordo morreram. A vítima era comandante de embarcação da empresa Geokinetics Geophysical do Brasil Ltda. desde 2002. De Paris, ele iria ao Cairo, a trabalho. Na sentença, a juíza Welma Menezes ressaltou que a família da vítima perdeu "a pessoa que a mantinha".