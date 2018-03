Ainda sem pistas, bombeiros iniciam 3º dia de buscas por garoto que caiu em córrego em SP

SÃO PAULO - Assim que as primeiras luzes do sol apareceram nesta quarta-feira, 28, o Corpo de Bombeiros de São Paulo retomou a busca pelo garoto que caiu em um córrego na região da Vila Matilde, na zona leste de São Paulo, em meio ao temporal que ocorreu na capital e região metropolitana na segunda-feira, 26. Os oficiais começam o terceiro dia de buscas.

O Corpo de Bombeiros informou que ainda não há indícios da localização do menino, identificado como Mateus. Segundo a entidade, a práxi é que as pistas comecem a ser encontradas a partir do terceiro dia, de fato. Há cerca de 35 homens trabalhando nas buscas. A ação ocorre em três frentes com uma equipe por terra, outra no córrego Rincão e um grupo aéreo.

Seguimos com as equipes do Corpo de Bombeiros em intenso trabalho nas buscas do menino Mateus. pic.twitter.com/n06e89IhEz — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 27 de fevereiro de 2018

"Deixamos as buscas quando o dia escureceu, porque esse é um tipo de trabalho que precisa de luminosidade", disse o Corpo de Bombeiros. Por volta das 7 horas desta quarta a equipe de buscas se reuniu para discutir a estratégia.

No dia do acidente, Mateus estava jogando bola com os amigos no condomínio em que mora. O córrego corta o lote, e há grande proteção apenas na parte interna do condomínio.

Em entrevista à radio CBN, familiares dos amigos de Mateus disseram que essa não foi a primeira vez que um morador entrou no córrego. Eles também criticam a falta de segurança na área além das dependências do condomínio. "A bola vai existir e não há como prender as crianças em casa", desabafou Ruti Coelho. "Poderia ter sido com o meu neto", disse.