Ainda não comprou o presente? Aproveite bazares e promoções

Este último começa hoje em Mogi das Cruzes, Região Metropolitana, e vai até sábado. Será em um galpão de 10 mil metros quadrados, lotado de itens de couro natural ou ecológico. São bolsas, acessórios e objetos de decoração para casa e escritório. Há, por exemplo, caixas organizadoras (a partir de R$ 39), cestos (a partir de R$ 14,90) e brinquedinhos do tipo enfeite (uma joaninha sai R$ 24). O bazar também abriga marcas convidadas, como Chenson, Santino e Fellipe Krein.

De quinta-feira a sábado, o Bazar da Praça será realizado em uma casa colonial perto da Praça Pan-americana. Com 50 expositores, vai oferecer produtos com até 50% de desconto. Entre as marcas mais conhecidas estão a Neon e Érika Ikezili, do mundo fashion, e Jacqueline Terpins, de design de interiores.

Outra dica é a liquidação da loja Cecilia Dale, que comemora 30 anos da marca durante o mês de maio, com descontos de até 70% em 3 mil produtos.

ONDE: COURO IMPRESSO. RUA PROFESSOR DALMO FARIA DE ALMEIDA, 200, MOGI DAS CRUZES, TEL.: (11) 4792-8180. BAZAR DA PRAÇA. AVENIDA SÃO GUALTER, 1.613, DAS 11H ÀS 20H. WWW.DAPRACA.BLOGSPOT.COM. CECILIA DALE: WWW.CECILIADALE.COM.BR.