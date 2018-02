Ainda há risco de temporais O fim de semana também será quente na capital paulista, com várias horas de sol forte, mas as pancadas de chuva voltam à tarde e podem ser fortes, segundo a empresa Climatempo. A temperatura passa dos 30ºC à tarde. O interior e as praias também terão sol forte e pancadas de chuva a partir da tarde. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as condições meteorológicas são favoráveis neste sábado à ocorrência de trovoadas, rajadas de vento ocasionais e possibilidade de formação de granizo, especialmente no sul e leste do Estado.