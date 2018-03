Ainda há ingressos na maioria dos setores para carnaval de SP

SÃO PAULO - Ainda é possível encontrar ingressos para a maioria dos setores do Sambódromo do Anhembi para assistir aos desfiles das escolas de samba de São Paulo, programados para os dias 4, 5 e 6 de março, segundo informações do Ingresso Fácil, empresa responsável pela venda.

Segundo a empresa, já foram totalmente vendidos os ingressos para o setor J, onde estão os camarotes adquiridos por empresas. O mesmo tipo de camarote ainda pode ser encontrado no setor C, que ainda tem alguns ingressos disponíveis. A entrega ou retirada dos ingressos será realizada a partir do mês de fevereiro, segundo o Ingresso Fácil.

Além dos pontos de vendas, entre eles os Estádios do Pacaembu, Palestra Itália e Canindé, os interessados também podem adquirir o bilhete pelo telefone 4003-2245 ou pelo e-mail sac@ingressofacil.com.br.

Realeza. Foi eleito na última sexta-feira, 7, durante evento gratuito no Palácio das Convenções do Anhembi, a Corte do Carnaval Paulistano de 2011. O Rei Momo, a Rainha, as duas princesas e os cidadãos do samba representarão a cidade antes de cada desfile no Anhembi.

O Rei Momo escolhido foi Henrique de Moura Júnior, conhecido como Tonelada, de 29 anos, da escola de samba Rosas de Ouro. A candidata à Rainha vencedora foi Luana Campos, de 24 anos, que representa a escola Arco-Íris. A segunda e a terceira colocadas foram eleitas como Primeira e Segunda Princesas. São elas Elaine de Abreu (32 anos, da Rosas de Ouro) e Claudia Elaine Moraes (32 anos, da Mocidade Alegre).

Juntaram-se a Corte, ainda, o Cidadão (Mestre Gabi, da Camisa Verde e Branco) e a Cidadã-Samba (Malu, da Mocidade Alegre), eleitos no Dia Nacional do Samba, 2 de dezembro, por meio dos Embaixadores do Samba da UESP (União das Escolas de Samba Paulistanas).

A Corte do Carnaval 2011 vai representar a folia da cidade de São Paulo durante todo o ano. Além de abrir os desfiles oficiais no sambódromo, eles também participam dos carnavais de bairro e vários outros eventos relacionados, além de receberem a Chave da Cidade diretamente das mãos do Prefeito antes do Carnaval.