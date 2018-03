Ainda estão disponíveis 5 mil ingressos para o carnaval de SP

SÃO PAULO - Os foliões que pretendem assistir aos desfiles do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo ainda podem comprar o ingresso. De acordo com a BWA, empresa administradora da Ingresso Fácil, restam cinco mil ingressos para o primeiro dia de desfiles, na sexta-feira. Os setores disponíveis são cadeira de pista, setores D e G; mesa de pista, setor B; e arquibancada, setores B, D e G.

Para sábado, os bilhetes já estão esgotados. A empresa acredita que os ingressos para o primeiro dia de desfiles devem esgotar antes de sexta-feira, por conta da alta procura. No caso dos desfiles do Grupo de Acesso, que acontecem no domingo, estão esgotados apenas os camarotes, cadeira de pista e mesa de pista do setor J. Ainda há bilhetes disponíveis para o Desfile das Campeãs, que será no dia 11.

Pontos de venda. Para comprar os ingressos para os desfiles de São Paulo, os interessados podem comparecer a um dos sete pontos de venda na Região Metropolitana: Anhembi; Estádio do Canindé; Pacaembu; Ginásio do Ibirapuera; Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano; Estádio Bruno José Daniel, em Santo André; e Ginásio de Esportes José Corrêa, em Barueri. As bilheterias funcionam de segunda-feira a sábado, das 11h às 17h. A compra de ingressos de meia-entrada é realizada exclusivamente no Anhembi.

Uma alternativa é a compra pelo telefone da Ingresso Fácil (11) 4003-2245 ou pela internet: www.ingressofacil.com.br.