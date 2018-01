Ainda dá tempo de curtir blocos de carnaval em São Paulo

O carnaval de São Paulo deste ano reuniu milhares de foliões nas ruas da cidade, e se engana quem pensa que a folia terminou. Neste sábado, 11, blocos agitam a Praça do Patriarca e marcam o último final de semana de pós-carnaval da cidade.

O evento reúne seis blocos diferentes na região central e ainda conta com a apresentação de DJs. O bloco Esfarrapados deu início à folia, às 14h. O bloco é o mais antigo da capital paulista e desfilou no carnaval no dia 27 de fevereiro.

Além dele, o Ritaleena, que homenageia a cantora Rita Lee e lotou as ruas de Pinheiros no dia 18, e o Fuzuê se apresentam neste sábado. Confira os horários:

14h - Esfarrapados

15h - Bloco 77 - Os Originais

16h - Pagu

17h - Nós Trupica Mais Não Cai

18h - Ritaleena

19h - Bloco Fuzuê SP

20h - Dj (Red Bull Repique)