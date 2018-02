Ainda dá para curtir a Virada Esportiva

O paulistano tem até as 20 horas de hoje para aproveitar a Virada Esportiva. A maratona de 36 horas começou na manhã de ontem e tem opções tanto para quem quer suar a camisa quanto para quem prefere só olhar.

No total, o evento promovido pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação soma cerca de 2 mil atividades - de 90 modalidades - em 700 locais espalhados pela capital paulista. Algumas delas ficaram reservadas apenas para hoje.

Às 9 horas, uma miniexpedição de remo vai atravessar parte do Rio Tietê. São atletas do Corinthians, que saem do Parque Ecológico do Tatuapé, na zona leste, e seguem até a confluência com o Rio Pinheiros.

Uma outra novidade desta quarta edição da virada poderá ser vista a partir das 9 horas na Represa do Guarapiranga, zona sul da cidade. O Air Show Festival contará com a participação de seis paraquedistas profissionais que vão realizar saltos a uma altura de 1.500 metros.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Haverá saltos de duas modalidades diferentes. Uma em que o paraquedista atinge altas velocidades e só abre o paraquedas bem perto do solo e outra em que o atleta fica preso a um motor, realizando manobras suspenso a 40 metros de altura. Não dá para os participantes saltarem, mas a prática de bungee-jump será livre. A programação na represa vai até as 17h.

Outra atração que só ocorrerá hoje é o motocross, no Park Motocross de Itaquera, zona leste. Das 8h às 17h. Tem ainda o skate no museu, no Parque da Independência, no Ipiranga, e tirolesa e rapel na Avenida Sumaré, às 10h.

Para quem quer dançar, vale conferir apresentação e aula de dança de salão na marquise do Parque do Ibirapuera, na zona sul. Começará às 12 horas.

Serviço

A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA VIRADA ESTÁ NO SITE WWW.VIRADAESPORTIVA2010.COM.BR.