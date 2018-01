Águia fará homenagem a Ribeirão Preto com cidadãos famosos

SÃO PAULO - A Águia de Ouro buscou uma série de convidados de Ribeirão Preto para o desfile deste ano, que homenageia a cidade do interior paulista. O samba-enredo nasceu de uma articulação entre políticos e empresários de Ribeirão e o presidente da Águia de Ouro, Sidnei Carrioulo, que simpatizou com o tema porque a cidade é a terra natal de seu pai, já falecido.

Entre os ribeirão-pretanos, estão confirmadas as presenças do músico Kiko Zambianchi, do ator e cantor Moacyr Franco, da ginasta Laís Souza e do piloto Hélio Castro Neves. Os jogadores Sócrates e Raí, além do nadador Gustavo Borges e do apresentador José Luiz Datena, haviam sido confirmados pela escola anteriormente, mas não participarão do desfile por problemas de agenda.

Alguns empresários da cidade também vão fazer parte do desfile, junto com a prefeita Dárcy Vera (DEM) e o vereador Maurílio Romano (PP). De acordo com a assessoria de Romano, o patrocínio para o carnaval beirou os R$ 100 mil e partiu unicamente da iniciativa privada. A escola, a primeira a se apresentar na segunda noite de desfile do Grupo Especial, estima ter gastado entre R$ 1,5 e R$ 2 milhões para homenagear a cidade do interior paulista.

A proposta de emplacar Ribeirão Preto como tema do carnaval foi uma iniciativa aprovada pela Câmara Municipal de Ribeirão, com o objetivo de chamar a atenção para a cultura, o comércio e o agronegócio da cidade e da região.