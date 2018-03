Águia aquece noite fria paulistana Em um desfile literalmente cheio de fogo, a Águia de Ouro esquentou a noite fria de sábado do paulistano. Cumprindo exatamente uma hora de desfile, a azul e branco trouxe, no primeiro carro alegórico, um vulcão que cuspia fogo. A cada chama, o público aplaudia e vibrava com a escola. A agremiação também trouxe, em outro carro alegórico, mulheres seminuas, com os seios à mostra, simulando que estavam tomando banho dentro de um box de banheiro.