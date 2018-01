Águia aposta em grande desfile, mas tem problema em carros

SÃO PAULO - Primeira escola a desfilar na segunda noite do grupo especial do carnaval de São Paulo, a Águia de Ouro correu contra o tempo para fazer os últimos ajustes nos carros, alegorias e fantasias. Já na concentração, o presidente Sidnei Carrioulo dizia que a agremiação enfrentava dificuldades pelo tamanho dos carros alegóricos. Durante o desfile, não deu outra: dois carros bateram antes de entrar na avenida e um deles foi inutilizado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Veja galeria de fotos da Águia

Acompanhe o carnaval pelo País no blog

Cobertura completa da folia na página especial

"É preciso que haja uma adaptação no espaço ou do tamanho dos carros. A gente entende que carnaval é uma vez por ano, mas é preciso reavaliar o espaço destinado às escolas para não atrapalhar a festa", disse o presidente da escola, Sidnei Carrioulo.

Apesar do contratempo, a agremiação fez um desfile luxuoso, com carros e fantasias elaboradas, e terminou dentro do tempo. Com 3,8 mil integrantes espalhados em 28 alas, a escola homenageou a cidade paulista de Ribeirão Preto. A Água tentou impressionar logo na entrada. O carro abre-alas era uma grande águia, símbolo da escola, com as asas estendidas sobre os cafezais.

Dezesseis mulheres estavam no carro representando a deusa africana Oxum que, segundo a letra do samba, teria se banhado nos ribeirões do norte paulista e espalhado sua fertilidade pelas terras da região. Na avenida, a bateria veio com 250 componentes atrás de sua rainha, a funkeira Valeska Popozuda. Na ala das baianas, eram 120 integrantes.

O presidente da escola explicou que Ribeirão Preto foi escolhida porque tem muitos títulos, é considerada a Califórnia brasileira e tem uma história de prosperidade. A história da cidade foi contada por alegorias que relembram desde o trabalho de escravos e imigrantes nas lavouras de café, o mineiro Santos Dumont - criado dos 6 aos 18 anos na cidade paulista -, o típico chope gelado de Ribeirão até a explosão do agronegócio na região.

A escola azul e branca luta pelo segundo título no grupo especial do carnaval de São Paulo. O primeiro foi conquistado em 1998. No ano passado, a Águia de Ouro foi campeã do desfile do grupo de acesso e retornou ao grupo especial.

Filhos famosos de Ribeirão Preto foram convidados para o desfile da agremiação, como o músico Kiko Zambianchi, o ator e cantor Moacyr Franco, a ginasta Laís Souza e o piloto Hélio Castro Neves. O deputado federal e ex-prefeito de Ribeirão Preto, Antonio Palocci (PT), também foi convidado, mas, de acordo com Carrioulo, o político teria recusado o convite para evitar constrangimentos, uma vez 2010 é ano eleitoral e poderia sugerir que usaria o desfile para se promover.

(Com Lucinda Pinto e Circe Bonatelli, da Agência Estado)