Águas destruíram parte de hospital Funcionário do principal hospital particular de Nova Friburgo, Gustavo Charret Corrêa, de 26 anos, estava de plantão na madrugada de quarta-feira. Às 2h15, ele telefonou para a família para avisar que logo estaria em casa. Pouco antes, a chuva havia levado um prédio e duas casas no centro. Não voltou mais - 40 minutos depois, um deslizamento de terra nos fundos do Hospital São Lucas destruiu a farmácia onde ele trabalhava.