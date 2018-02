Água para beber, só se escorrer da parede O Maranhão foi o segundo Estado por onde passou o mutirão carcerário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no fim de 2008 e início de 2009. O cenário encontrado impressionou juízes e servidores do CNJ. Em um dos presídios visitados, havia uma criação de porcos entre as celas dos presos. Em outro, o abastecimento de água era feito, vez em quando, por um caminhão-pipa. Alguns dos presos ficavam nos corredores, sem direito a banheiro. Quando passavam por esses presídios, os juízes ouviam queixas sobre a falta de água.