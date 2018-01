Água deve voltar nesta segunda para 750 mil moradores em SP

O abastecimento de água para cerca de 750 mil moradores das zonas sul e oeste e região metropolitana de São Paulo deve voltar ao longo desta segunda-feira, 7, segundo previsão da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Uma adutora de grande porte se rompeu no começo da manhã deste domingo, 7, na esquina entre as avenidas Roque Petroni Júnior e Chucri Zaidan, em frente ao Shopping Morumbi, interrompendo o fornecimento para as regiões do Morumbi, Vila Sônia, Pirajuçara, Butantã e em parte dos municípios de Taboão da Serra e Embu.

A tubulação, de 1,5 metro de diâmetro, se rompeu por volta das 5 horas na esquina entre as avenidas Roque Petroni Júnior e Chucri Zaidan, em frente ao Shopping Morumbi. Uma hora depois, técnicos da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) fecharam o registro da rede para iniciar o conserto.

Segundo a Sabesp, o trecho da tubulação está enterrado numa profundidade de oito metros, o que torna complexo o trabalho de conserto. Escoras metálicas foram feitas para que os funcionários da empresa de distribuição de água pudessem entrar no solo com segurança.

Como a rede danificada é de grande porte, não foi possível a Sabesp realizar um redirecionamento na distribuição. A previsão é de que até o início da noite deste domingo, o conserto esteja pronto e as casas localizadas nos bairros mais baixos comecem a ter de volta água em suas torneiras.