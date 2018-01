A mistura entre chorume e chuva é perigosa para os motoristas que trafegam na Avenida do Estado, na altura da Rua David Bigio, no centro. No local funciona a Loga, uma das empresas de coleta local. Ao entrarem e saírem da empresa, caminhões deixam vazar chorume na pista. Na madrugada de ontem, a fina garoa foi suficiente para uma ambulância derrapar e bater em um poste.