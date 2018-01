Água Branca vai cobrar estacionamento

Portões fechados. Frequentadores desavisados formaram filas e tiveram de dar meia volta

As portarias do Parque da Água Branca, na zona oeste da capital paulista, amanheceram fechadas ontem para a entrada de carros. O motivo do fechamento, que surpreendeu vários frequentadores desavisados, é o início das reformas das guaritas e de edifícios próximos das portarias. Mas, além dos projetos de revitalização, o parque terá estacionamento cobrado, por meio de permissão de uso concedida a uma empresa privada.

Com cerca de 200 vagas em áreas próximas dos portões da Ruas Dona Ana Pimentel e Ministro Godoi, o estacionamento é um dos poucos ainda gratuitos na cidade. Segundo o diretor do parque, José Antônio Teixeira, a permissão de uso é estudada há cerca de dois anos e o próximo passo é a aprovação do governador Alberto Goldman (PSDB).

"Uma vez autorizada a permissão de uso, entra em licitação." Ele explica, porém, que ela só pode ser aberta após conclusão das reformas, prevista para dezembro. Já a obra das guaritas deve durar três meses.

Para Teixeira, a cobrança aumenta a segurança para os carros dos usuários, além de dar receita extra à Secretaria de Estado da Agricultura para ser investida no parque. "Hoje não temos esse controle nem seguranças para fazer esse tipo de trabalho. Muita gente vai trabalhar, deixa o carro e sai por outro portão. O carro fica aqui o dia inteiro." Em uma pesquisa feita em 2008 pela empresa júnior da Escola de Comunicações e Artes da USP com 300 usuários, 78% afirmam que não usam os estacionamentos.

Mas ao saber pela reportagem da cobrança, muitos reclamaram. "Uma coisa pública ser privatizada é ridículo. O estacionamento sempre funcionou assim (gratuito) e nunca teve problema", disse o vendedor autônomo Santo Bedendo, de 55 anos. "Já ganham dinheiro de impostos, não precisavam fazer isso", disse o representante de vendas Francisco Visconti, de 76.

Para Cândida Meireles, da Associação de Ambientalistas e Amigos do Parque da Água Branca (Assamapab), a cobrança é válida desde que a receita seja totalmente usada na manutenção do parque. "Se eles realmente garantirem isso, o frequentador verá o retorno e aceitará melhor."

Portões fechados. Até o fim da manhã, o portão da Rua Ministro Godoi estava fechado pela metade e só uma faixa após a entrada alertava sobre o fechamento. Às 13h30, a faixa foi colocada no portão. Na Rua Dona Ana Pimentel, a faixa no portão não bastou: carros formavam fila que ocupava a rua sem saída. Funcionários precisaram liberar a entrada para os usuários fazerem o retorno.

A dentista Adriana Alarcon, de 33 anos, desistiu de ir ao parque com as filhas e a mãe. "Faltou divulgação. Não há vaga na rua, e no fim de semana será pior. Só volto quando reabrirem o estacionamento." Ela pagaria para estacionar, desde que fosse para "deixar o parque mais bonito".

Pouca divulgação

JOSÉ ANTÔNIO TEIXEIRA DIRETOR DO PARQUE

"Fora dos limites do parque não tenho jurisdição para colocar faixa (que avisaria os frequentadores sobre a interdição do estacionamento). Poderia ser multado pela Lei Cidade Limpa."

PARA LEMBRAR

Corte e poda de árvores virou caso de polícia

O projeto de revitalização do Parque da Água Branca tem causado polêmica entre os frequentadores. No começo do mês, moradores da região, alertados pelo barulho de motosserras, denunciaram o corte de dezenas de árvores ao Ministério Público, que acionou a Polícia Ambiental.

A direção do parque apresentou autorização da Secretaria Municipal do Verde e do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico do Estado de São Paulo, mas o MP resolveu investigar a documentação porque o parque e sua vegetação são tombados desde 1996.

A Promotoria já havia recebido denúncia sobre a construção de uma praça de alimentação ao lado do bosque que foi desmatado. Os frequentadores reclamam também da redução de aves soltas no local.