AGRÔNOMOS PERDERAM COLEGAS Cinco jovens de óculos escuros enfrentaram uma sequência de enterros sem saber a quanto iriam até o fim do dia. São todos estudantes do 5.º semestre de Agronomia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), ele estavam no sepultamento de uma colega de 20 anos quando a mãe da vítima, dando um breve sorriso, disse: "Vocês devem ser os amigos dela", antes de abraçá-los. Um dos jovens, o mais forte, se debruça em um carro. Chora copiosamente e é consolado pelos demais.