Agricultor salva a vida de idoso durante enxurrada em Itaoca

SOROCABA - O agricultor João de Souza, de 40 anos, ganhou o respeito dos vizinhos depois que salvou a vida do aposentado João Dias da Rosa, de 87 anos, que é paralítico, e da irmã dele, Santina Dias da Rosa, de 61. O idoso estava no sofá quando a água invadiu. A mulher tentou correr, caiu e foi arrastada. "Já me contava como morta, quando ele nos levou pelos fundos."

Na casa vizinha, Miriam de Almeida Gonçalves, de 44 anos, se abraçou às filhas Giovana, de 11, e Graziele, de 5, enquanto a água jorrava pela janela. "O fogão rodou, o armário caiu e entramos em desespero. Sorte que a força da água abriu a porta da cozinha e nos empurrou para fora."

Intervenção. O governador Geraldo Alckmin (PSDB), que voltou à cidade na manhã desta terça-feira, anunciou a reconstrução das duas pontes destruídas e a construção de 90 casas para as famílias que perderam imóveis, além de um benefício social de R$ 300 durante seis meses e R$ 1 mil por família para a compra de materiais de construção. A triagem será feita pela prefeitura, com apoio de órgãos do governo. A esperança é de que, em uma semana, a cidade de 3.219 habitantes comece a voltar ao normal.