Agricultor morre após sofrer descarga elétrica O agricultor João Soares Vieira, de 50 anos, morreu depois de atingir a fiação elétrica com seu trator e sofrer uma descarga em Tatuí, no interior. Ele tinha acabado de trabalhar na plantação de milho de seu sítio e voltava para casa. Mas esqueceu de recolher as hastes de pulverização do trator, que estavam suspensas, e elas bateram na rede elétrica. Vieira recebeu descarga elétrica de 13 mil volts e não resistiu.