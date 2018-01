Agricultor foi sequestrado por amigos em São José do Rio Preto

Um casal foi preso suspeito de comandar o sequestro de um amigo na última terça-feira, 14, em Santa Adélia, na região de São José do Rio Preto.

O agricultor Adilson Donizete Luís Ribeiro, de 38 anos, foi chamado na porta de sua casa por dois conhecidos que queriam ajuda para consertar um carro quebrado. Ao chegar no local onde o veículo estava, foi sequestrado.

O agricultor foi mantido em um cativeiro em Araraquara, localizado há 100 km de Santa Adélia. Ribeiro disse à polícia que ficou com os pés e mãos amarradas enquanto estava no cativeiro. No final da tarde de quarta-feira, 15, a polícia libertou o agricultor.

Além de Daiane Fernanda Domingues, de 23 anos, e José Marcos Quedas, de 26 anos, outras duas pessoas que negociavam o valor do resgate com a família da vítima também foram presas. Um envolvido no caso está foragido. A ação envolveu a Polícia Civil de Santa Adélia, Catanduva, São José do Rio Preto e Araraquara.