O Ministério Público vai pedir hoje à Justiça uma perícia médica para dizer se o personal trainer Alessandre Fernando Aleixo, de 39 anos, é portador de doença mental. Ele está preso desde 21 de dezembro por golpear com um taco de beisebol o designer Henrique de Carvalho Pereira, de 22, dentro da Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Se o pedido for aceito, Aleixo será só interrogado hoje, e não julgado.