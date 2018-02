Agressão em pet shop é notícia até fora do Brasil A divulgação de imagens de cães sendo maltratados em um pet shop de Engenho de Dentro, zona norte do Rio, repercutiu até em jornais ingleses. The Sun e Daily Mail foram dois que noticiaram o caso. Ontem, a loja amanheceu fechada. A prefeitura cancelou provisoriamente o alvará de funcionamento e o dono do prédio rescindiu o contrato de aluguel. Na madrugada, clientes tentaram pichar a loja.