Agressão de GCMs contra skatistas reacende debate sobre uso da Roosevelt

O jovem foi acusado de desacato à autoridade e diz que não pretendia divulgar as imagens da agressão. "O Edu (Eduardo Régis, skatista atingido pelo spray) colocou na internet e bombou. Não esperava essa repercussão toda, mesmo porque isso já aconteceu outras vezes na praça." No vídeo, o guarda à paisana afirma que eles teriam imagens dos skatistas jogando pedras contra os guardas. Nenhuma dessas imagens foi encontrada e a secretaria não confirmou sua existência.

Histórico. Outro vídeo de conflito na praça também circulou na rede. Em novembro, um skatista foi preso após agredir um guarda. A viatura da GCM que o levava foi cercada por amigos do detido e ele foi liberado.

Para tentar resolver questões como essas, a Ação Local da Roosevelt e a Confederação Brasileira de Skate (CBSK) têm se reunido desde outubro para definir regras de ocupação da praça. Ficou decidido que os skatistas poderiam usar o espaço entre 8h e 23h e uma área próxima à Rua da Consolação seria reservada para a prática do esporte. Dois meses depois do acordo, pouco foi feito nesse sentido.

O presidente da Ação Local, Jader Júnior, afirma que os skatistas têm respeitado o horário de uso, mas que o espaço da praça é totalmente ocupado por eles. "Não dá para definir uma ordem se as placas não forem instaladas e a área não for reservada", diz. Segundo ele, grande parte dos skatistas que frequentam a Roosevelt vem de outras regiões da cidade. "Queremos conviver com todo mundo, mas desde que eles respeitem os moradores. Não é o que acontece sempre. Eles estão ocupando o espaço, depredando o patrimônio, há uma série de problemas."

Jader Júnior afirma que no sábado, um dia após o conflito com os skatistas, uma criança foi atingida na cabeça por um skate de uma pessoa que andava na praça. O pai da criança quebrou o skate e levou o filho para o hospital. "A realidade de quem tem de conviver com o skate na praça é bem diferente", reclama.

Para o vice-presidente da CBSK, Edson Scander, os conflitos continuarão até que as mudanças definidas por essa comissão sejam implementadas. "Hoje, o skatista e outros usuários não sabem nenhuma regra do local. Os skatistas estão tentando usufruir o espaço público, que já é pouco na cidade, e de repente são surpreendidos de forma truculenta."

Ele afirma ainda que uma reunião do Conselho Gestor da Praça já deveria ter ocorrido neste ano, mas nem a Confederação nem a Ação Local sabem por que foi cancelada. "O skatista não quer confronto, só quer espaço para praticar seu esporte."

Futuro. De acordo com o subprefeito da Sé, Marcos Barreto, uma reunião será marcada nos próximos dias com a GCM e os secretários da Segurança Urbana e do Verde e Meio Ambiente para discutir com a comunidade e o Conselho Gestor as regras que eles querem para o lugar. "É uma questão de ajuste", garante. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana afirma que "não tolera" condutas como as dos agentes envolvidos no incidente da Praça Roosevelt.