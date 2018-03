Agressão a morador de rua provoca revolta nas redes sociais

Um homem de terno, acompanhado de mais dois, foi filmado agredindo um morador de rua na região central de São Paulo, nesta sexta-feira, 7. A gravação de apenas sete segundos, feita pelo motorista de Uber Maicon Campos, de 25 anos, na Rua Joaquim Gustavo, já soma mais de 6 mil compartilhamentos e 224 mil visualizações no Facebook.

"Eu parado no carro e, quando olho para o lado, dois caras começam a chutar um morador de rua sem ele sequer fazer nada. Quando sai do carro para falar, eles saíram andando. Inacreditável!", publicou na rede social. Ex-morador da região, o motorista diz que se habituou com a presença de moradores de rua no centro, mas nunca havia testemunhado alguma agressão contra eles.

Depois de deixar um passageiro no quarteirão anterior, Maicon parou o carro perto de onde o mendigo dormia. Logo depois, três homens se aproximaram do morador de rua e começaram a mexer com ele, que não acordou. "Quando o homem de camisa azul chutou o mendigo, peguei meu celular e comecei a gravar. Mas consegui pegar só a agressão do que estava de terno ", conta Campos. "Nada justificou a agressão. O morador de rua estava domindo."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Indignado, Maicon então desceu do carro e seguiu o trio. Na rua seguinte, eles estavam conversando com policial militar. "Falei para o agente o que os homens tinham acabado de chutar o mendigo, mas o policial me informou que não poderia fazer nada porque não havia flagrado o ato." Maicon se dirigiu a uma base comunitária da PM próxima ao local, e ouviu a mesma resposta. O motorista ainda afirma que um dos homens anotou a placa do seu carro, mas não sofreu ameças sobre a repercussão do vídeo.

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública esclareceu que a pessoa que gravou a ação pode comparecer a qualquer Distrito Policial para denunciar a agressão e registrar as informações sobre hora, local da agressão e características da vítima. "Assim, a polícia poderá investigar o caso. Vale ressaltar que a situação exposta pela reportagem não caracteriza um flagrante, de acordo com a legislação brasileira".

REPERCUSSÃO

O vídeo de Maicon ganhou maior repercussão quando Gerson Carneiro o compartilhou, alcançando 4,4 milhões de visualizações e outros 99 mil compartilhamentos. Este último escreveu que a cena "poderia ser na Alemanha nazista". Mais tarde, a página oficial do ator Cauã Reymond também replicou a gravação.

O alcance do vídeo surpeendeu o motorista, que espera encontrar o agressor. Nos comentários, outros usuários estimulam a campanha pela identificação do homem, com a foto do rosto do homem em uma imagem congelada do vídeo.