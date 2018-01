'Agora vou poder dizer o que eu penso'

Por que a senhora resolveu ter um site?

Sou uma anta tecnológica, por isso não comecei antes. Como vou ter apoio nesse sentido, ficou fácil. A única coisa é que tive de comprar um iPhone para poder fotografar tudo que vejo na rua e acho interessante. Estou treinando muito.

O que a senhora vem fotografando?

Tudo que tem a ver com moda e comportamento. O meu foco, nos últimos meses, é o meu bairro. Outro dia estava no carro e vi uma vizinha saindo com três cachorrinhos. Aqui é moda andar com um trio de cachorros. Já vi tantos que pedi para o motorista parar o carro. Saltei do automóvel e saí correndo no meio da rua. E pedi para que ela posasse para a foto com os cachorros. Tenho fotografado tanto na rua que outro dia um ladrão que estava em uma bicicleta levou o meu aparelho. Ele foi tão competente que nem me derrubou (risos).

Como será o blog?

Não vá esperando um blog com looks para seguir. Eu não acredito nisso. Até porque não sou uma mocinha em quem as meninas queiram se espelhar. Também não vou falar de produtos, mas terei liberdade se quiser. E pela primeira vez terei liberdade de falar o que penso, sem censuras comerciais que os veículos de comunicação sofrem.

E o que vai mostrar da SPFW?

Ainda não sei. Mas só o que achar de fato muito interessante..