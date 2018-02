"Atualmente, apenas o dono do imóvel pode ser autuado, em um processo ineficaz. Agora, a multa será entregue ao responsável, seja o dono ou não", disse. A mudança fará o locatário de uma casa ou apartamento também ser responsabilizado, assim como um condomínio de prédios. O cadastro de endereços será o mesmo utilizado para a entrega do carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).