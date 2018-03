Agora é vez do Buffet Week. Mas de criança

Depois dos restaurantes, dos botecos e dos spas, chegou a vez dos espaços de festas infantis organizarem uma semana de promoção. Começa hoje o Buffet Infantil Week, com 30 estabelecimentos que vão abater R$ 700 no orçamento de celebrações organizadas para 80 pessoas ou mais - o que representa entre 10% e 20% de desconto, segundo a organização. A ação segue até domingo.

"O cliente faz uma reserva durante esse período e ganha uma espécie de vaucher de desconto para escolher a data da festa, que poderá ocorrer no prazo de um ano", diz o organizador do evento, Walmir Fernandes.

O mercado paulistano abriga hoje 600 bufês. Apesar do número ainda restrito de participantes, os selecionados dão uma boa mostra de como anda o nicho. Em todos os bairros, mesmo os mais afastados do centro, há salões com um cardápio bem variado de diversão. "Já se foi o tempo em que só Moema (na zona sul) reinava com a maior concentração de salões diferenciados", avalia Fernandes.

Na Vila Maria, zona norte, o Show Park, um dos participantes, tem até cinema 5D. Por exemplo, quando no filme aparece um chocolate, uma máquina exala o aroma característico - também espirra água nas cenas em que ela surge na tela. E a cadeira se mexe e treme nas horas de ação. Há ainda mais 20 atrações, incluindo arvorismo, em um espaço de 700 m².

Orçamento. Dependendo do local e da sofisticação do salão e do serviço, os orçamentos variam de R$ 3 mil a R$ 11 mil. Entre os tops da lista, está o Kids Kingdom, também na zona norte. A casa tem 1,5 mil m² e vários cenários espalhados pelo espaço. Destaca-se um castelo com dois andares - na parte de cima, as crianças entram em um tipo de guerra de luzes em uma arena laser.

A diferença aqui também é o cardápio. "Na lista das crianças, há opções mais saudáveis, como sanduíches naturais e copinhos com milho. Para os adultos, tem finger food (canapés quentes e frios)", conta a proprietária Cristiane Maeda Abe, que oferece mais do que o desconto do Buffet Infantil Week. "Chamei um chef para elaborar um cardápio especial, que sai pelo preço básico", explica.

Em Pinheiros, na zona oeste, o Espaço Sonho a Mais tem roda-gigante, trem elétrico, elevador, barco viking, entre outros brinquedos. "Eu gosto desse salão porque crianças e adultos ficam em ambientes separados", diz Flávia Santana Machado, de 35 anos, mãe de Luan, de 3. "Elas se esbaldam com os monitores e os pais jantam em mesas redondas com música ambiente."

A comida, segundo Flávia, também é um ponto alto. "De entrada, na festa do meu filho teve escondidinho. Os convidados podiam escolher entre dois tipos de massa e ainda havia salada."

No preço normal, a festa para 80 convidados sai por R$ 5,3 mil durante a semana e R$ 5,8 mil, aos sábados e domingos - com direito a 4h de festa. "Dou mais meia hora de cortesia", adianta Kátia Sousa, dona do espaço.

"Mas o melhor de tudo", explica Flávia, "é que quando a festa é em um bufê bem estruturado, você se arruma e vai. Como se fosse um convidado."

BUFFET INFANTIL: WWW.BUFFETINFANTILWEEK.COM.BR; DE HOJE ATÉ O DIA 23