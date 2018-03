''Agora é pesadelo de mel'' "Virou um pesadelo de mel. Meu casamento aconteceu no sábado. Eu e meu marido escolhemos a pacata Nova Friburgo, onde chegamos no domingo, para passar a lua de mel. O hotel onde ficamos tem vista para a Praça do Suspiro, principal ponto turístico da cidade. Meu marido acordou com o filho da dona do hotel gritando e vimos um prédio desabando lá de cima. Todos os hóspedes conseguiram descer, mas 15 carros ficaram presos no alto do morro. Como a rodoviária está inativa, não conseguimos deixar a cidade, que está sem luz, sem água e sem sinal de celular."