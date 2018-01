Agora é oficial: Itu terá 'Woodstock' de 9 a 11 de outubro

Linkin Park. Grupo formado em 1996 tocou no Brasil em 2004 e volta com novo álbum à vista

Foi anunciado ontem um novo megafestival de música e artes em São Paulo, nos dias 9, 10 e 11 de outubro, numa fazenda em Itu (cerca de 100 km da capital paulista). A maior atração é a banda americana Pixies, talvez a mais influente no cenário alternativo internacional desde os anos 1990 (até os astros do grunge, como o Nirvana, beberam na fonte dos Pixies). Foram confirmadas também Linkin Park, Dave Matthews Band e Incubus.

O festival foi batizado como SWU Music and Arts Festival (SWU vem da expressão em inglês Starts With You - "Começa com Você"), mas já é chamado de "Woodstock brasileiro". Promete 20 atrações musicais por dia, entre bandas, DJs e artistas nacionais e internacionais. Sua estimativa é reunir cerca de 200 mil pessoas durante os três dias.

A fazenda Maeda, onde será realizado o festival, já abrigou eventos de porte, como a rave XXPerience, mas a logística deverá ser aprimorada, segundo Eduardo Fischer, promotor do festival. Haverá estrutura de camping, como no inglês Glastonbury, no dinamarquês Roskilde e no americano Coachella. Os organizadores esperam 8 mil barracas e 10 mil bicicletas.

O evento tem o mesmo tipo de apelo que a edição do Rock in Rio, em 2001, que pregava a união "por um mundo melhor". Mas Fischer diz que seu festival é muito diferente, e caracteriza a mostra como "um movimento" que promete parar o País. "Se você quer mudar o mundo, comece com você: apague a luz quando sair do quarto, tome um banho mais curto, não deixe o celular carregando a noite inteira, recicle o lixo." Ele investirá 100% da arrecadação com patrocínio na campanha publicitária, além da estrutura do festival.

O evento terá mostra de artes ligadas ao tema sustentabilidade, com curadoria de Eduardo Srur. O artista plástico é conhecido por intervenções críticas na paisagem urbana, como a instalação de garrafas PET gigantes no Tietê, em São Paulo. Haverá também um Fórum de Sustentabilidade, com curadoria da americana Kate Dohring, fundadora do Wealth Living and Giving.

O SWU Festival é o sucessor do Festival Maquinária, que ocupou a Chácara do Jockey em 2008 e 2009 (com grupos como Faith no More e Jane"s Addiction). Fischer tem a consultoria de Michael Lang, organizador do lendário Woodstock americano - o que levou às conjecturas de que ele pretendia fazer uma edição daquela mostra no Brasil. Ele chegou a procurar o grupo Pearl Jam para o SWU, mas o vocalista, Eddie Vedder, vai se casar justamente na mesma data. Ele promete voltar a negociar para o ano que vem.

Atrações

Linkin Park

Mistura rap e metal e já vendeu mais de 50 milhões de discos

Dave Matthews

Pop com sons étnicos

Incubus

Formada em 1991, mistura rock, hip-hop e eletrônica

Pixies

O CD Surfer Rosa é uma das "bíblias" do rock alternativo

PONTOS-CHAVE

O festival original

Entre 15 e 18 de agosto de 1969, a cidade de Bethel, no interior de Nova York, recebeu a Feira de Música & Arte Woodstock. O evento foi realizado em uma fazenda de 2,4 km2

Música

Foram 32 atrações musicais. Jimi Hendrix (foto), Janis Joplin, The Who, Santana, Richie Havens, Jefferson Airplane, Joe Cocker e Creedence Clearwater Revival estavam entre elas

Público

500 mil

pessoas foram ao festival. A organização havia prometido às autoridades locais que seriam, no máximo, 50 mil