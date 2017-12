Agora, até prima pode ser 'barriga de aluguel'

"É realmente um avanço, porque amplia muito as chances daquelas mulheres que tiveram de subtrair o útero. Até agora, elas tinham poucas pessoas com quem contar para essa parceria", diz o médico Joji Ueno, doutor em Ginecologia pela Faculdade de Medicina da USP e membro do Instituto de Ensino e Pesquisa em Medicina Reprodutiva de São Paulo.

Pela regra atual, parentes de primeiro e segundo graus podem "emprestar" o útero - o que corresponde a mãe, irmã e avó. Com as mudanças anunciadas, familiares de terceiro e quarto graus também entram na lista: tias, primas e sobrinhas de um dos parceiros.