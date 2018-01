Agnaldo Timóteo quer Ibirapuera como Parque Michael Jackson

Dois inusitados projetos foram protocolados na quinta-feira, 24, na Câmara Municipal de São Paulo. Um, de autoria do vereador Agnaldo Timóteo (PP), quer mudar o nome do Parque Ibirapuera para Parque Michael Jackson, em homenagem ao cantor norte americano morto há dois meses. "É um ícone da música mundial e merece a homenagem", diz o parlamentar.

Já outro projeto do vereador Juscelino Gadelha (PSDB) prevê o tombamento do sotaque italiano do bairro da Mooca, tradicional reduto de imigrantes na zona leste. Seria o segundo bem imaterial que viraria patrimônio histórico desde o tombamento da voz do cantor Jamelão, da Mangueira.

Os textos devem agora passar pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que vai se pronunciar sobre a legalidade do texto. Se não apresentarem objeções jurídicas, os textos podem ir à votação em plenário.

Os 55 vereadores do Legislativo paulistano votaram este 112 projetos de lei, dos quais 62 foram vetados pelo prefeito Gilberto Kassab (DEM). Mais de 60% dos projetos dos vereadores se referem a homenagens e nomes de ruas, praças e parques públicos.