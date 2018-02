Agentes temem ataques após transferências O presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado de São Paulo, Daniel Gandolfo, disse que os agentes estão em estado de alerta porque temem que a transferência de líderes do PCC para o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) provoque ataques aos agentes que trabalham nos presídios da região. Segundo Gandolfo, a situação está tensa dentro das penitenciárias.