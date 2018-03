Agentes fiscalizam lei antifumo no Anhembi Duas equipes de fiscalização da lei antifumo estão atuando no Anhembi nos dias de desfile. Os 16 agentes verificam se a proibição ao cigarro nos camarotes e espaços coletivos cobertos, como embaixo da arquibancada, está sendo cumprida. "Vamos botar o nosso bloco (de fiscais) na avenida para que as pessoas não se esqueçam da lei", brinca Maria Cristina Megid, diretora do Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde. Em 2010, não houve nenhum registro de infração à lei durante os dias de folia.