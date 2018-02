Agentes de CDP acham 17 celulares em feijão Agentes do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Santo André, no ABC paulista, encontraram 17 celulares no fundo falso de um dos galões com feijão que seriam entregues no presídio por um caminhão de uma empresa de alimentação. A descoberta foi feita ontem, por volta do meio-dia. O material foi detectado pelo aparelho de raio X. Três funcionários da empresa foram detidos. Essa foi a maior apreensão do ano de celulares na entrada de uma prisão.