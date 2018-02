Agentes da CET continuam em operação-padrão

Os marronzinhos também começaram a "operação educação", na qual preferem orientar os motoristas em vez de multar. O Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Viário de São Paulo (Sindviários) afirma que apenas no primeiro turno de ontem (das 5h às 11h40) houve uma redução de 80% nas autuações. Essa queda não inclui a intensificação das multas para quem desrespeita os pedestres.

A CET informou que está acompanhando o trabalho dos agentes para "garantir a normalidade da operação do trânsito". A companhia também diz que conta com a colaboração do seu corpo operacional, sobretudo no momento em que está em vigor o programa para reduzir os atropelamentos.