Agente penitenciário é morto em assalto O agente penitenciário Luciano Bresqui, de 34 anos, foi morto por volta das 5 horas de ontem, em Presidente Prudente (SP), por dois ladrões que assaltaram o posto de combustíveis onde a vítima trabalhava como segurança. Uma bala ricocheteou em um carro e atingiu o tórax do agente que era funcionário da Penitenciária de Presidente Bernardes. Depois que os bandidos, um com capacete e o outro com capuz, roubaram mais de R$ 900 do posto e de dois clientes, o segurança atirou contra a dupla que revidou.